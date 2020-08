Taranto: lavoratori ex Ilva in amministratori straordinaria, che ne è del bonus? Lo chiede Usb all’Inps I circa 2200 "vivono una condizione reddituale decisamente instabile" (Di venerdì 28 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato Usb: I circa 2.200 lavoratori ex Ilva in Amministrazione straordinaria, che da due anni ormai vivono una condizione reddituale decisamente instabile, a luglio non hanno neanche percepito il bonus pari a 100 euro previsto dall’ articolo 63 del DL 03/2020 Cura Italia. Da qui l’esigenza per l’Unione Sindacale di Base di chiedere chiarimenti all’Inps sulla mancata erogazione del bonus. L’organizzazione sindacale anticipa che saranno intraprese, se necessario, azioni di protesta ad hoc. Il bonus rappresenta un contributo, seppur minimo, in un momento a dir poco particolare. L'articolo ... Leggi su noinotizie

seidimassafra : Taranto: lavoratori ex Ilva in amministratori straordinaria, che ne è del bonus? Lo chiede Usb all'Inps - Noi Notiz… - LauShot77 : RT @albertocencetti: @luigidimaio Caro giggino ma ci sei più tornato a Taranto fra i lavoratori #ilva che hai avete voi #m5s illuso e ingan… - BlunoteWeb : #Taranto: #LavoratoriComune, sindacati su mancato pagamento produttività 2019 - DaniR64 : Se volete divertirvi, ho il raduno dei disagiati di Vox Sappiatelo, hanno (teneramente) a cura i poveri lavoratori… - lextumusa : @DaniR64 @stanzaselvaggia @soniabetz1 Un pensierino a tutti i lavoratori Ilva taranto ammalati di cancro , questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto lavoratori ArcelorMittal, Rsu denunciano atti vandalici alle auto dei lavoratori Corriere di Taranto Scuola, Boccia annuncia a Taranto: «Tamponi a tutti, garantiamo sforza immane»

TARANTO - Sicurezza significa interventi immediati delle Asl ... precisando che «serve uno sforzo immane che il governo garantisce, ed è un lavoro che dobbiamo fare tutti insieme». «La sicurezza ...

A RUBEN RAZZANTE IL PREMIO MAGLIO 2020 ALLA CARRIERA

Ruben Razzante, nato a Taranto, giornalista professionista dal 1998, docente universitario alla Cattolica di Milano e alla Lumsa di Roma, oltre che autore di importanti monografie e Manuali sul diritt ...

TARANTO - Sicurezza significa interventi immediati delle Asl ... precisando che «serve uno sforzo immane che il governo garantisce, ed è un lavoro che dobbiamo fare tutti insieme». «La sicurezza ...Ruben Razzante, nato a Taranto, giornalista professionista dal 1998, docente universitario alla Cattolica di Milano e alla Lumsa di Roma, oltre che autore di importanti monografie e Manuali sul diritt ...