“Tampone obbligatorio per chi torna dalla Sardegna”. La stretta di Emiliano in Puglia per frenare i contagi da rientro (Di venerdì 28 agosto 2020) Nel giorno in cui i nuovi contagi da coronavirus in Italia toccano quota 1.462, di cui molti riconducibili ai rientri dalle ferie, il governatore della Puglia Michele Emiliano decide di passare alla linea dura. E annuncia tamponi obbligatori per chi torna in Regione dalla Sardegna. “Dal 23 agosto a oggi sono 18 i casi di pugliesi risultati positivi al Covid di rientro dalle vacanze in Sardegna, pari al 9% del totale dei positivi”, si legge nel comunicato diffuso nelle scorse ore. Per questo le autorità “hanno dato disposizione ai dipartimenti di Prevenzione delle Asl di contattare tutti coloro che arrivano o rientrano in Puglia dalla Sardegna per sottoporli a tampone. La disposizione è rivolta a tutti coloro che sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

