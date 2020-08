Sky - Spunta l'esterno uruguaiano Carlos De Pena, sarebbe soluzione low cost (Di sabato 29 agosto 2020) Il Napoli è alla ricerca costante di esterni d'attacco che possano fare al caso di Gennaro Gattuso. Leggi su tuttonapoli

Il Napoli è alla ricerca costante di esterni d'attacco che possano fare al caso di Gennaro Gattuso. L'ultimo nome emerso per la squadra azzurra arriva direttamente dall'Ucraina: secondo quanto riporta ...

SKY - Milik apre alla Roma, la Juve punta su Suarez o Dzeko. Per il Napoli spunta Candreva, ultime su Meret

Secondo quanto riferisce SKY Sport ci sono novità su Arek Milik si registra una prima apertura del polacco verso la Roma, l'attaccante del Napoli ha capito che la Juventus preferisce Dzeko o Suarez. I ...

