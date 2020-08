Roma, Bruno Peres positivo al Covid-19 (Di venerdì 28 agosto 2020) Bruno Peres ha annunciato, attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale, di essere positivo al coronavirus. Queste le sue parole: “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 ma voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi. Ora rispetterò i giorni di isolamento ma non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra, in vista dell’inizio di stagione. Ci vediamo presto e sempre Forza Roma!”. Visualizza questo post su Instagram Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 ma voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi. Ora rispetterò i giorni di isolamento ma non vedo l’ora di poter iniziare a ... Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #Roma, anche #BrunoPeres positivo: è asintomatico - angelomangiante : Oggi era in programma alle 18.00 il primo allenamento della nuova stagione per la Roma a Trigoria. Annullato tutto… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Roma, anche Bruno Peres positivo al Covid: i dettagli: UFFI… - HCE__ : RT @angelomangiante: Oggi era in programma alle 18.00 il primo allenamento della nuova stagione per la Roma a Trigoria. Annullato tutto, d… - IamKaka3 : RT @angelomangiante: Oggi era in programma alle 18.00 il primo allenamento della nuova stagione per la Roma a Trigoria. Annullato tutto, d… -