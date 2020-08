Rimborso abbonamento trasporti pubblici: è ora di presentare domanda (Di venerdì 28 agosto 2020) Con il Decreto rilancio è stato predisposto il Rimborso degli abbonamenti ai trasporti pubblici per il periodo in cui non si è fruito del servizio a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus che ha portato ad un lockdown di circa due mesi durante i quali studenti e pendolari, nella maggior parte dei casi, non hanno utilizzato i mezzi di trasporto e, di conseguenza, il servizio che era stato pagato con l’abbonamento. Rimborso abbonamento trasporto pubblico Un lettore scrive per chiedere: Il decreto ha previsto il Rimborso dell’abbonamento pagato e non utilizzato nel periodo di lockedown. 1)Come posso avere questo Rimborso? (Avendo l’abbonamento e non averlo potuto ... Leggi su notizieora

