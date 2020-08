Non ci sono tracce di sangue nell'auto di Viviana. La procura: "Ancora nessuna ipotesi su morte Gioele" (Di venerdì 28 agosto 2020) La Scientifica ha completato gli accertamenti sulla Opel Corsa. La famiglia: "Il parabrezza era già lesionato" Leggi su repubblica

civati : 'Non sono triste, non sono dispiaciuta, non sento più niente, ho smesso di piangere anni fa. Ho visto la polizia uc… - Giorgiolaporta : C’è una tendopoli in #PiazzaSanPietro a #Roma. Le persone dormono sotto il colonnato tutti i giorni dell’anno. Ci s… - Giorgiolaporta : Sono 2 settimane da quando mezzo #GovernoConte è stato indagato. Hanno detto che è già stato tutto archiviato. E' d… - QueenOfTheMo0n : RT @eliscrivecose: Quelli che vanno alla B0cc0n1 sono tipo: “ciao! Come stai? Io bene... lo sai che sono iscritta alla B0ccon1? Sì sì i mie… - snuffle_21 : @fran_rkid Sono talmente abituati che una piu una meno non gli fa alcun effetto -

Ultime Notizie dalla rete : Non sono Referendum, Bardi: i veri nemici della Basilicata non sono in Parlamento Basilicata24 A Roma mense scolastiche in sicurezza anche senza plastica e monoporzioni

Mense scolastiche a prova di Covid-19, con il distanziamento e più turni oppure all’occorrenza pasti sporzionati in cucina o nel refettorio e consumati in classe usando stoviglie in materiale composta ...

Recovery Fund: perchè in Umbria non se ne parla?

Affermazioni coraggiose e pienamente condivisibili, in contrapposizione con la linea politica del segretario della Lega, Matteo Salvini, per il quale il Recovery Fund altro non è che un non ... questa ...

Mense scolastiche a prova di Covid-19, con il distanziamento e più turni oppure all’occorrenza pasti sporzionati in cucina o nel refettorio e consumati in classe usando stoviglie in materiale composta ...Affermazioni coraggiose e pienamente condivisibili, in contrapposizione con la linea politica del segretario della Lega, Matteo Salvini, per il quale il Recovery Fund altro non è che un non ... questa ...