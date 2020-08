‘Netflix’, tutte le novità in arrivo a settembre 2020! (Di venerdì 28 agosto 2020) Mancano pochi giorni all’inizio di settembre. La stagione estiva sta ormai volgendo al termine e si sa, con l’arrivo dell’autunno si tende ad uscire di meno e a dedicare le proprie serate alla visione di film e serie tv. Come sempre Netflix si rivela un ottimo alleato per combattere i grigiori dell’inverno alle porte. Vediamo quindi quali sono le proposte della seguitissima piattaforma streaming per il mese che sta per iniziare. Dal 4 sarà visibile la prima stagione di Away, nuova serie drammatica sull’astronauta Scott Kelly che ha compiuto una missione nello spazio, durata 11 mesi, con l’obiettivo di raggiungere Marte. Dal 16, invece, potremo vedere la quarta stagione di Baby, la fortunata serie tv italiana ispirata allo scandalo delle baby squillo del quartiere Parioli a Roma. Dal 22 sarà poi ... Leggi su isaechia

ladylyre : @downeyjessevans Dipende da che tipo di serie preferisci, i miei gusti variano ma tutte queste hanno un senso dell'… - useless_jade : @white_widow0_ non so esattamente il tuo genere perciò te ne dico un po’ chiamatemi anna dynasty gossip girl ho… - __9tania_ : la storia in evidenza “covid-19” di andrea melchiorre è meglio di tutte le serie tv di netflix? la storia in evide… - azzuscuppa : questo é un Twitt di apprezzamento ad una delle migliori serie che Netflix possa mai avere: “LAS CHICAS DEL CABLE”… - HeyyLouis_ : Ma vi capita mai che quando avete Netflix non guardate mai niente e invece quando non avete Netflix dovete guardare… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Netflix’ tutte