Napoli-Castel di Sangro 10-0, a segno anche Milik (Di venerdì 28 agosto 2020) È finita 10-0 per il Napoli l’incontro contro il Castel di Sangro nel triangolare che ha visto l’esordio azzurro in campo. Per la formazione di Gattuso sono andati a segno Politano con una tripletta, Milik e Younes con due doppiette, poi anche Di Lorenzo, Koulibaly e Gaetano. Il polacco è stato sostituito alla mezz’ora dal tecnico con numerosi fischi provenienti dal pubblico, non si sa se per la sostituzione o contro l’attaccante Parte ora l’ultima sfida della giornata contro L’Aquila, vincente per 12-0 nel primo test col Castel di Sangro. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

