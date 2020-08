Musumeci: «Nessun passo indietro sui migranti. Verificheremo 40 centri di accoglienza e poi…» (Di venerdì 28 agosto 2020) Lo stop all’ordinanza sui migranti non fa indietreggiare di un millimetro Nello Musumeci. «Quella adottata dal magistrato del Tar di Palermo è una decisione cautelare che non condividiamo. È stata assunta senza neppure ascoltare la Regione. Noi lo avevamo formalmente chiesto, non avendo potuto depositare le nostre difese», afferma il governatore della Sicilia. «Tuttavia, se in pochi giorni sono stati trasferiti oltre 800 migranti è la dimostrazione che serve denunciare il problema ad alta voce. Sulla nostra competenza in materia sanitaria non faremo un solo passo indietro». Musumeci: «Verificheremo i centri di accoglienza» «Martedì mattina sarà a ... Leggi su secoloditalia

