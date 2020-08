Milano, donna aggredita: picchiata in metropolitana per una collanina (Di venerdì 28 agosto 2020) A Milano, una donna cinquantunenne è stata aggredita per il semplice tentativo di rubarle una collanina, ricercato il rapinatore Attendeva la metropolitana alla fermata Bande Nere, nella periferia Ovest di Milano, la cinquantunenne di origini ecuadoriane, che ha subito da un uomo una vera e propria aggressione, semplicemente per il tentativo di furto di una collanina. Metro che diventano sempre più pericolose, soprattutto ora che in periodo di Covid, tra distanziamento e contingentamento, i passeggeri sono spesso soli e quindi esposti al pericolo. L’uomo, ora ricercato, ha rubato la collana alla donna per poi scappare via. donna aggredita e derubata, mentre un’altra vittima ... Leggi su chenews

codeghino10 : RT @SkyTG24: Giallo Crema, pm: resti trovati in auto potrebbero essere di Sabrina - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Giallo Crema, pm: resti trovati in auto potrebbero essere di Sabrina - SkyTG24 : Giallo Crema, pm: resti trovati in auto potrebbero essere di Sabrina - rep_milano : Donna scomparsa a Crema, il medico legale del caso Yara indagherà sui resti trovati nell'auto bruciata [aggiornamen… -