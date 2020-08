Messi, L’Equipe: “La Juventus ha parlato con il papà, sognano coppia con Ronaldo” (Di venerdì 28 agosto 2020) Anche la Juventus avrebbe fatto un sondaggio con Jorge Messi, papà del fuoriclasse argentino in rotta col Barcellona. La Pulce avrebbe ormai scelto il Manchester City ma, rivela “L’Equipe”, oltre al Psg con Leonardo anche i bianconeri avrebbero effettuato un sondaggio, sognando di comporre una coppia da undici Palloni d’Oro. Anche se rivali, infatti, Ronaldo e Messi si rispettano e si apprezzano e insieme avrebbero più chance di puntare alla Champions. Leggi su sportface

NackaSkoglund89 : Messi alla Juve L'equipe - sportface2016 : #Messi, L'Equipe: 'La #Juventus ha parlato con il papà, sognano coppia con #Ronaldo' - Stefano23256004 : @CONDORMAGICO @matte2510 Dicono che il Barcellona pretende 700mln e che lo considera fondamentale per koeman,che me… - BeppeMarottaMa1 : Quindi l'Equipe in questi giorni ha dato Messi per fatto al City, ora se ne esce con questa cazzata, facendomi capi… - infoitsport : L'Équipe: 'Il padre di Messi rivela dove andrà il figlio' -

Ultime Notizie dalla rete : Messi L’Equipe Mertens è nu castico 'e Ddio - ilNapolista IlNapolista