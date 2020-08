Messi ascolta in macchina 'Grazie Roma'. Ma è un fake (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma - Nei giorni in cui l'impossibile sta diventando possibile, ovvero che Leo Messi possa giocare in una squadra che non sia il Barcellona , ogni fantasia sembra lecita. Così, sui social, è ... Leggi su corrieredellosport

Dalle notizie di mercato, con il caso Messi sempre in primo piano, agli effetti della clamorosa decisione dei giocatori Nba di boicottare le partite di playoff: a rischio la conclusione della stagione ...

Dopo la rottura con il Barcellona, l'argentino pensa al suo futuro: ne parliamo con Filippo Maria Ricci, Stefano Cantalupi e Alessandro Grandesso Dopo vent'anni d'amore, Leo Messi ha deciso di lasciar ...

