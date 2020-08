mark david chapman resta in carcere: decisivo il no di Yoko ono (Di venerdì 28 agosto 2020) mark david chapman resterà in carcere. Lo ha decretato la commissione istituita per decidere se concedere o meno all’uomo la libertà vigilata: decisiva Yoko Ono mark david chapman, ex guardia giurata a Honolulu con un passato da tossicodipendente, è l’uomo che nel 1980 uccise John Lennon, membro dei Beatles. La commissione istituita per decidere se concedere o meno all’uomo la libertà vigilata ne ha negato il rilascio per l’undicesima volta. chapman dovrà quindi rimanere nel carcere di Wende vicino Buffalo, New York. Jonas Herbsman, avvocato dell’asassino, ha dichiarato che per la scelta della commissione è stata decisiva l’influenza di ... Leggi su zon

repubblica : Yoko Ono dice no: resta in carcere Mark David Chapman, il killer di John Lennon - 59Liberal : RT @repubblica: Yoko Ono dice no: resta in carcere Mark David Chapman, il killer di John Lennon - innerg0ddess : RT @eziomauro: Yoko Ono dice no: resta in carcere Mark David Chapman, il killer di John Lennon - RRmpinero : RT @RepSpettacoli: Yoko Ono dice no: resta in carcere Mark David Chapman, il killer di John Lennon [aggiornamento delle 13:07] https://t.co… - RollingStoneita : Il poliziesco come nessuno l’aveva mai fatto prima (da ‘Seven’ a ‘Zodiac’) e la partita doppia di ‘Fight Club’. Fin… -