Lukashenko minaccia l’Europa: “Con le sanzioni blocco tutto” (Di sabato 29 agosto 2020) Bloccare il passaggio delle merci dall’Europa alla Russia e chiudere gli oleodotti che portano gas e petrolio russi in Occidente. Queste le minacce di Lukashenko all’Unione Europea dopo le minacce di sanzioni all’ex repubblica sovietica per la repressione sulla popolazione scesa in piazza per protestare contro i brogli alle elezioni. Una presa di posizione che arriva dopo che il presidente bielorusso si è assicurato l’aiuto militare della Russia di Putin, che ha già dato il via libera all’invio della polizia russa per reprimere ulteriori disordini, in caso di azioni militari contro il suo governo in un crescendo di tensione che rischia di far esplodere il Paese. LEGGI ANCHE > La Ue non riconosce il risultato del voto, Lukeshenko: “Pensate ai vostri problemi” Le minacce di ... Leggi su giornalettismo

