Lo youtuber Valentino Bisegna del duo Matt & Bise | “Sono positivo al covid Mi sento in colpa | come fossi un untore…”

"Mi sembra assurdo ma sono risultato positivo". La lista dei contagiati dopo le vacanze in Sardegna si allunga con Valentino Bisegna, lo youtuber che compone il duo Matt & Bise. Anche lui è risultato positivo al tampone rino-faringeo. Lo ha raccontato lui stesso su Instagram, seguendo il trend dei suoi "colleghi" creators e influencer che stanno raccontando passo dopo passo la propria quarantena e gli esiti dei tamponi come se fosse un reality. Le sue parole: "Mi ha chiamato il dottore e sono risultato positivo al tampone. Non so come sia possibile, ero convinto di non averlo. Il mio amico con cui sono stato una settimana in Sardegna era ...

