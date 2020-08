Lieve crescita nei contagi: 1462 nuovi casi e 9 decessi (Di venerdì 28 agosto 2020) AGI - crescita contenuta della curva dei contagi da coronavirus in Italia: oggi si registrano 1.462 nuovi casi contro i 1.411 di ieri. Sono dunque 265.409 le persone colpite da Covid-19 dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal Dipartimento della Protezione civile. I decessi sono 9, rispetto ai 5 di ieri, per un totale delle vittime pari a 35.472.I guariti sono 348 (ieri 225) e adesso sono 206.902 in tutto. Lieve calo del numero delle persone attualmente positive, 1.103 oggi (ieri 1.179), per un totale di 23.035. Le infezioni in corso sono così suddivise: 1.178 riguardano malati ordinari (+47 rispetto a ieri), 74 quelli ricoverati in terapia intensiva (+7) e 21.783 quelli in isolamento domiciliare. Per il terzo giorno ... Leggi su agi

