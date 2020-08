Juventus, tentazione Suarez: l'attaccante è stato proposto ai bianconeri (Di venerdì 28 agosto 2020) Non solo Edin Dzeko e Arkadiusz Milik per l'attacco della Juventus . L'ultimo nome buono per ricoprire i panni di nuovo numero 9 bianconero è quello di Luis Suarez . L'uruguaiano non rientra più nei ... Leggi su quotidiano

Torino, 28 agosto 2020 - Non solo Edin Dzeko e Arkadiusz Milik per l'attacco della Juventus. L'ultimo nome buono per ricoprire i panni di nuovo numero 9 bianconero è quello di Luis Suarez. L'uruguaian ...

CR7 senza limiti: "Prendiamoci l’Europa e il mondo" Ancora pressing per Dzeko, c’è l’ipotesi Cavani

Nel giorno in cui Weston McKinnie sbarca a Torino in attesa delle visite e della firma che lo consacreranno giocatore della Juve, e in cui Paulo Dybala si è presentato alla Continassa per ultimare il ...

