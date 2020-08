Jeep Wagoneer - Diffusi nuovi teaser della Suv (Di venerdì 28 agosto 2020) La Jeep prepara un ritorno in grande stile: tra pochi giorni sarà infatti svelata la nuova Wagoneer, declinata anche nel modello superiore Grand Wagoneer. La nuova Suv riporterà sul mercato una sigla simbolo del lusso fin dagli anni '60 per il marchio americano. L'effettiva disponibilità sul mercato è prevista per il secondo trimestre del 2021, mentre non è chiaro se al debutto vedremo già entrambe le varianti. Dettagli ispirati ai modelli vintage. In attesa della presentazione online del prossimo 3 settembre, la Casa ha mostrato una serie di teaser della sport utility, della quale fino a ora abbiamo potuto vedere solo alcuni particolari e la sagoma frontale. Le ultime immagini hanno aggiunto ulteriori dettagli come un ... Leggi su quattroruote

ClubAlfaIt : Nuovo #Jeep Grand Wagoneer verrà svelato il 3 settembre sotto forma di concept #JeepGrandWagoneer… - LaStampa : Il primo sarà la versione “alla spina” della Wrangler, progettato per marciare anche ad emissioni zero. Il secondo… - AUTOilmensile : #Jeep Grand Wagoneer, la regina a stelle e strisce si svela il 3 settembre ?? - infoitscienza : Jeep Wagoneer: immagini, novità, uscita - - infoitscienza : Jeep Wagoneer: un video-teaser annuncia il ritorno della fuoristrada di lusso -