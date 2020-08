Gli allenatori della Serie A 2020-2021 (Di venerdì 28 agosto 2020) : Juventus a Pirlo, il Torino si affida a Marco Giampaolo. Eusebio Di Francesco a Cagliari. ROMA – . La stagione si è appena conclusa, ma le società sono già al lavoro per la prossima annata visto che la pandemia ha ridotto i tempi. Il punto sugli allenatori tra conferme e sorprese. Juve a Pirlo, Liverani al Parma Le idee in Serie A sembrano essere molto chiare. L’unica big a cambiare (in attesa di chiarimenti sulla situazione Conte-Inter) è stata la Juventus che ha deciso di affidare la panchina ad Andrea Pirlo. Questa volta Ranieri non subentrerà visto che la Sampdoria lo ha confermato. Stesso destino per Iachini alla Fiorentina. Gli altri confermati sono: Gasperini all’Atalanta, Mihajlovic al Bologna e De Zerbi al Sassuolo. Il Cagliari ha annunciato Di Francesco. Le prime due ... Leggi su newsmondo

(ANSA) - BOLOGNA, 28 AGO - Fabio Liverani è il nuovo allenatore del Parma. Lo comunica la società che ha raggiunto un accordo per due stagioni. Il nuovo tecnico assumerà la guida della squadra da mart ...

Montefusco sul 4-2-3-1: "Il Napoli è andato in difficoltà con Fabiàn e Zielinski..."

Vincenzo Montefusco, ex allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live sulle frequenze di Radio Marte: “Il primo gol di Osimhen? Non dobbiamo esaltarci per un gol in allenamento. S ...

