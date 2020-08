Flavio Briatore nella bufera: messaggio commovente per impietosire? (Di venerdì 28 agosto 2020) La foto del figlio ed accanto scritto il suo nome “ciao Falco”: e la foto che ha pubblicato Flavio Briatore su Instagram dall’ospedale ha scatenato gli hater che si sono scagliati contro l’imprenditore risultato positivo al Covid Molti fan hanno apprezzato la condivisione dello scatto del patron del Billionaire ma c’è chi ha approfittato per accusarlo di aver scatenato la pandemia e chi non si è lasciato intenerireArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

