F1, GP Belgio Spa 2020: risultati e classifica tempi prove libere 1, Bottas il più veloce (Di venerdì 28 agosto 2020) Valtteri Bottas è il più veloce al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio di Formula 1. Sull’affascinante circuito di Spa-Francorchamps il settimo appuntamento con il Mondiale inizia con il pilota della Mercedes capace di fermare il cronometro in 1’44″493. Quello del finlandese è il miglior tempo delle FP1 della mattinata e riesce a precedere il compagno di team e leader del Mondiale Lewis Hamilton e il ‘padrone di casa’ Max Verstappen (Red Bull). Ferrari in grande difficoltà e costretta a inseguire. Charles Leclerc è quattordicesimo a oltre un secondo, mentre Sebastian Vettel è quindicesimo. Problemi meccanici per le due Haas di Grosjean e Magnussen che non sono scese in pista e per Antonio ... Leggi su sportface

sportface2016 : #BelgiumGP, i risultati e la classifica tempi delle prove libere 1: #Bottas il più veloce, male le #Ferrari - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica finale #PL1 #FP1 #BelgianGP #Spa Segui la cronaca in #DIRETTA con noi:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica finale #PL1 #FP1 #BelgianGP #Spa Segui la cronaca in #DIRETTA con noi:… - zazoomblog : LIVE – F1 GP Belgio Spa 2020: le prove libere 1 (DIRETTA) - #Belgio #2020: #prove #libere - rossi20_rossi : RT @SkySportF1: È sempre Mercedes contro Red Bull (-45’ ?? #FP1) Racing Point vicina, fermi 3 motorizzati Ferrari Il LIVE ? -