Dieta dimagrante dopo un infarto | funziona solo se la fa anche il partner

Dopo un infarto se si vuol perdere peso c'è un trucco che si può seguire: bisogna mettersi a dieta in coppia. Infatti, coinvolgere il partner permette di raggiungere migliori risultati. È quanto emerg ...

Tutto è cominciato nel 2015 in una piccola gastronomia di Lecce dove un cuoco preparava pasti sani e bilanciati secondo le indicazione di Andrea Lippolis, giovane studente di ingegneria gestionale app ...

