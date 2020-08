De Gregori e Venditti cantano Lucio Dalla: audio e testo della cover di Canzone (Di venerdì 28 agosto 2020) De Gregori e Venditti cantano Lucio Dalla e fanno una sorpresa ai fan. Nell'ultima ora, infatti, i due artisti hanno lanciato la versione studio della cover di Canzone, il grande successo che il cantautore bolognese incise nel 1996 dopo una scrittura a 4 mani con Samuele Bersani. Il brano fu incluso nel disco Canzoni e nel tour del 2010 Lucio Dalla lo portò sul palco insieme, appunto, a Francesco De Gregori. La registrazione dal vivo fece parte in seguito della raccolta live Work In Progress pubblicata sempre nel 2010 dai due cantautori. Oggi, senza preavviso, De Gregori e Venditti cantano Lucio ... Leggi su optimagazine

Antonello Venditti e Francesco De Gregori a pochi giorni dal concerto all’Arena Verona (2 settembre in diretta su Raiuno) trascorrono qualche giorno insieme in Umbria. Punto di incontro potrebbe esser ...“Canzone”, in precedenza, era inclusa nella tracklist dell'album live pubblicato nel novembre 2010 da Lucio Dalla e Francesco De Gregori, “Work in Progress”. Francesco De Gregori e Antonello Venditti ...