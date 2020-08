DAYDREAMER: dal 7 settembre cambiano gli orari, ecco quando va in onda (Di venerdì 28 agosto 2020) A partire da lunedì 7 settembre ci saranno delle modifiche nella programmazione del pomeriggio di Canale 5, tanto che i promo già in onda hanno ufficializzato il ritorno (a partire proprio dal 7) di Uomini e donne, la cui prima registrazione si è svolta proprio di recente.Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata lunedì 31 agosto 2020Con il rientro in onda di Maria De Filippi, che fine farà però DAYDREAMER le ali del sogno, la soap-rivelazione che ci ha tenuto compagnia da giugno? DAYDREAMER il lunedì in prima serata e al sabato pomeriggio prima di Verissimo Già sappiamo che la fiction con Can e Sanem ha ancora moltissimi episodi da trasmettere, ma a questo punto ci sarà ancora dello spazio in palinsesto per la sempre ... Leggi su tvsoap

elenapinta : RT @MasterAb88: Davide maggio annuncia che #Daydreamer, oltre al TEST in prima serata il 7 settembre, andrà in onda IL SABATO POMERIGGIO da… - obsessedwithasr : RT @MasterAb88: Davide maggio annuncia che #Daydreamer, oltre al TEST in prima serata il 7 settembre, andrà in onda IL SABATO POMERIGGIO da… - 290sole : @patty75443750 Questa scena da morire dal ridere #DemetÖzdemir #CanYaman #DayDreamer #ErkenciKus - Evabicho : RT @MasterAb88: Davide maggio annuncia che #Daydreamer, oltre al TEST in prima serata il 7 settembre, andrà in onda IL SABATO POMERIGGIO da… - venus_ask2002 : RT @MasterAb88: Davide maggio annuncia che #Daydreamer, oltre al TEST in prima serata il 7 settembre, andrà in onda IL SABATO POMERIGGIO da… -

Ultime Notizie dalla rete : DAYDREAMER dal Beautiful, Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 28 agosto 2020 ComingSoon.it Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni settimanali delle Trame di Daydreamer - Le ali del sogno per le puntate in onda dal 31 agosto al 4 settembre 2020. Ecco il Riassunto di cosa succederà nella Soap con C ...

DayDreamer, Una donna dal passato di Can

Can rincontra Gamze, una sua vecchia amica che accenderà la gelosia di ...

Vediamo insieme le Anticipazioni settimanali delle Trame di Daydreamer - Le ali del sogno per le puntate in onda dal 31 agosto al 4 settembre 2020. Ecco il Riassunto di cosa succederà nella Soap con C ...Can rincontra Gamze, una sua vecchia amica che accenderà la gelosia di ...