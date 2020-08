Covid, l’associazione delle Rsa: “Temiamo una nuova ondata, servono screening” (Di venerdì 28 agosto 2020) Il caso della RSA Quarenghi – nel quartiere Gallaratese di Milano, non lontano da San Siro – rappresenta un segnale d’allarme davvero inquietante. Se ancora non è possibile stabilire le ragioni di una così improvvisa nascita di un focolaio (da zero a 24 casi di positività), desta particolare stupore il modo in cui si è reagito a un evento così critico. Non da parte della cooperativa che gestisce il centro, che ha giustamente portato i suoi ospiti in ospedale, semmai da parte degli ospedali milanesi stessi, che hanno accolto solamente l’unico anziano sintomatico, rimandando nella Rsa gli altri casi, in attesa che si liberino i posti attualmente occupati da pazienti più gravi. La ratio di questo tipo di scelta è stata spiegata ad Adnkronos Salute da Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell’Ats di Milano: ... Leggi su tpi

