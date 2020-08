Coronavirus, vaccino russo: via a sperimentazione su larga scala (Di venerdì 28 agosto 2020) Il vaccino russo contro il Coronavirus entra nella terza fase della sperimentazione clinica. Il farmaco, battezzato Sputnik V, sarà testato su 40mila persone. Dopo l’annuncio in pompa magna fatto dal presidente Vladimir Putin, che ha rivelato di aver fatto somministrare il nuovo vaccino anche alla figlia, lo Sputnik V entra nella terza fase della sperimentazione … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: Mosca, vaccino Sputnik V entra in circolazione. Quasi 40 mila persone parteciperanno allo studio.… - eziomauro : Coronavirus nel mondo, oltre 6 mila contagi in Francia in 24 ore. Putin: 'Secondo vaccino pronto a … - Agenzia_Ansa : Corsa impari per il #vaccino anti-#Covid, favoriti i Paesi ricchi. #Nature, accaparrati oltre 2 miliardi di dosi… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #Russia Mosca, vaccino anti #COVID19 Sputnik V entra in circolaz… - LeveHome : I terrorizzati dal #COVID19 le menti poco ossigenate dalle #mascherine , in grado solo di accettare i numeri che il… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vaccino Coronavirus, ultime notizie. Russia oltre i 980mila casi. Trump: vaccino entro l’anno, se non prima Il Sole 24 ORE Cina, a che punto è il vaccino anti Covid di Sinovac

Nel mondo è in pieno svolgimento la corsa a chi sviluppa per primo un vaccino efficace contro il coronavirus, con decine di programmi e di aziende coinvolte in tutto il pianeta nelle sperimentazioni.

Fiocco rosa per coppia Bloom-Perry, è nata Daisy Dove

Fiocco rosa per Katy Perry e Orlando Bloom che hanno annunciato sui social la nascita della loro prima figlia, Daisy Dove, nata mercoledì 26 agosto. "Benvenuta nel mondo - scrive la coppia sul pro ...

Nel mondo è in pieno svolgimento la corsa a chi sviluppa per primo un vaccino efficace contro il coronavirus, con decine di programmi e di aziende coinvolte in tutto il pianeta nelle sperimentazioni.Fiocco rosa per Katy Perry e Orlando Bloom che hanno annunciato sui social la nascita della loro prima figlia, Daisy Dove, nata mercoledì 26 agosto. "Benvenuta nel mondo - scrive la coppia sul pro ...