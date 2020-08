Coronavirus, positiva una deputata dopo le vacanze in Sardegna (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus arriva anche alla Camera. positiva una deputata di Forza Italia. La parlamentare ha scoperto di essere positiva al Covid-19 dopo una vacanza trascorsa in Sardegna. A dare l’annuncio è stata la diretta interessata con un messaggio su Facebook. Coronavirus, il parlamentare positivo La deputata Elvira Savino è positiva al Coronavirus. La parlamentare pugliese, al terzo mandato consecutivo alla Camera dei Deputati, ha dato il triste annuncio su Facebook. Eletta con Forza Italia nel 2018 si rammarica per non poter prendere parte alla campagna elettorale del centrodestra che punta all’elezione di Raffaele Fitto. “Cari amici, purtroppo anche io, dopo aver trascorso ... Leggi su newspad

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positiva Coronavirus, una donna di Aosta guarita è tornata positiva: primo caso in Italia, incognita sulla catena di contagio Liberoquotidiano.it Coronavirus, diminuzione dei casi in Sardegna

Sono 2.114 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall ... Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.264 pazienti guariti (+1 rispetto al precedente bollettino ...

L’ARGENTINA HA PAURA:

è ora sul punto di entrare nella “top ten” delle nazioni con il maggior numero di infezioni da coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 11.717 nuovi casi positivi e 222 decessi. In ...

