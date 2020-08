Claudio Amendola e Nero a Metà 2 tornano dal 10 settembre su Rai1 con un nuovo e intricato caso (Di venerdì 28 agosto 2020) Formula che vince non si cambia e così Claudio Amendola e Nero a Metà 2 si preparano a conquistare di nuovo gli ascolti del prime time a partire dal 10 settembre e, quindi, al giovedì. Non sappiamo bene quale sarà la controprogrammazione alla luce del fatto che Mediaset è sempre più proiettata verso l'intrattenimento e meno nelle fiction e nelle serie tv, ma quello che è certo è che sarà dura abbattere un mostro sacro come l'attore romano soprattutto in questo ruolo e con Miguel Gobbo Diaz al suo fianco.Il rapporto tra amore e odio che il suo ispettore Carlo Guerrieri ha messo in piedi con Malik ha conquistato il pubblico e su questo nascerà anche la seconda stagione che terrà compagnia al pubblico con alcuni nuovi casi ma ... Leggi su optimagazine

