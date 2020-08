Catania, il rinnovo di Biagianti resta in dubbio (Di venerdì 28 agosto 2020) : il calciatore classe ’84 è in scadenza, ma non ci sono ancora novità Il futuro di Marco Biagianti è ancora in bilico. Il calciatore classe 1984 è in scadenza di contratto e deve ancora trovare l’accordo con il Catania. Al momento non sembrano esserci le condizioni per il rinnovo dell’accordo. Stando alle prime indiscrezioni c’è anche qualche problema a livello tattico, ma sarà necessario valutare le diverse ipotesi per poter evitare il peggio. Nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori sviluppi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

GoalSicilia : #Catania: #Biondi verso il rinnovo - news_catania : #LaSicilia - Da discutere ancora il rinnovo di #Biondi - ideaRACatania : ??LUIGI SILVESTRI:SOLO RADIO MERCATO. Radio Mercato accosta Luigi Silvestri al Catania. Il difensore centrale ex Vi… - ideaRACatania : ?PANICO-CATANIA: RAFFAELE CHIAMA. Giuseppe Raffaele ha contattato personalmente il difensore sinistro Ciro Panico.…

L’Us Avellino comunica di aver raggiunto con la Sambenedettese per il trasferimento a titolo definitivo del difensore difensore Mirko Miceli. Nato a Cosenza il 16 giugno 1991, il roccioso calciatore c ...

