Briatore, il distanziamento dei clienti al Billionaire e i video dei dipendenti senza mascherina (Di venerdì 28 agosto 2020) Dall’isolamento del ricovero al San Raffaele oggi Flavio Briatore rilascia un’intervista alla Stampa: l’imprenditore sta bene e spiega che al Billionaire sono state rispettate le norme anti Covid ed erano i clienti a voler stare tutti appiccicati. Ma qualche giorno fa Selvaggia Lucarelli ha mostrato che erano proprio i dipendenti del locale a stare senza mascherina. Briatore racconta di non avere grandi problemi di salute: “Sono ricoverato in una stanza da solo. Non prendo ossigeno e tanto meno sono intubato, altrimenti sarei un fenomeno visto che le sto parlando al cellulare”. E spiega che ogni sera al Billionaire poteva entrare solo un numero di persone adeguato alle regole, ma che nonostante lo ... Leggi su nextquotidiano

Sileri: "Ora indagini sui dati falsi al Billionaire"

E adesso è tempo di j'accuse. L'un contro l'altro armati. Di parole, di denunce, di minacce di inchieste. Colpa dei turisti che non sono stati a casa. Colpa delle discoteche. Colpa dei traghetti. Colp ...

