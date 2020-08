Borsa: Shanghai apre a -0,11% (Di venerdì 28 agosto 2020) ANSA, - PECHINO, 28 AGO - Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo: l'indice Composite di Shanghai cede lo 0,11%, a 3.346,29 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,21%, scivolando ... Leggi su corrieredellosport

TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Borsa Shanghai apre a -0,11%. Le Piazze cinesi aprono la seduta in territorio negativo #ANSA - iconanews : Borsa: Shanghai apre a -0,11% - fisco24_info : Borsa: Shanghai apre a -0,11%: Le Piazze cinesi aprono la seduta in territorio negativo - Agenzia_Ansa : Borsa Shanghai apre a -0,11%. Le Piazze cinesi aprono la seduta in territorio negativo #ANSA - MarketWall_ITA : La #fintech cinese, controllata da #JackMa e che possiede #Alipay, si prepara alla doppia quotazione a #HongKong e… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Shanghai Borsa: Shanghai apre a -0,11% - Ultima Ora Agenzia ANSA Michele Bertacco rilancerà il brand Haier in Europa

Michele Bertacco nominato Senior Brand Manager Emea e Russia di Haier: Si occuperà di sviluppare il posizionamento premium in tutti i settori Michele Bertacco è stato nominato Senior Brand Manager di ...

Borsa: Shanghai apre a -0,11%

(ANSA) - PECHINO, 28 AGO - Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo: l'indice Composite di Shanghai cede lo 0,11%, a 3.346,29 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,21%, scivolando ...

Michele Bertacco nominato Senior Brand Manager Emea e Russia di Haier: Si occuperà di sviluppare il posizionamento premium in tutti i settori Michele Bertacco è stato nominato Senior Brand Manager di ...(ANSA) - PECHINO, 28 AGO - Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo: l'indice Composite di Shanghai cede lo 0,11%, a 3.346,29 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,21%, scivolando ...