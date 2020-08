Black Ops Cold War avrà anche una beta: due modi per accedervi. Ancora ignota la data di lancio (Di venerdì 28 agosto 2020) Siamo a pochi giorni dalla presentazione ufficiale di Black Ops Cold War, ma sono già trapelati diversi aspetti del gioco molto atteso anche dagli appassionati di esports. Il titolo di Treyarch presenterà l’esperienza di campagna più personalizzabile mai realizzata e fungerà da sequel diretto di Black Ops 1, rilasciato nel 2010. Inoltre, il gioco verrà eseguito su un motore diverso da Modern Warfare del 2019, aprendo la strada alla risoluzione 4k e ai frame rate più elevati su hardware di nuova generazione. anche se l’uscita potrebbe richiedere Ancora qualche mese, i fan potranno “testare” il nuovo gioco grazie ad una beta pubblica. Attualmente ci sono solo due modi per ottenere ... Leggi su esports247

