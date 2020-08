Usa – Arriva l’uragano Laura in Louisiana: gli esperti ”Sarà una Catastrofe” (Di giovedì 27 agosto 2020) La tempesta ha raggiunto categoria 4 e si avvia a passare alla 5. Secondo gli esperti, potrebbe essere la più forte mai abbattutasi finora sugli Stati Uniti. L’uragano Laura ha raggiunto le coste degli Stati Uniti, toccando la Louisiana con venti oltre i 240 chilometri orari. Al suo impatto la tempesta ha raggiunto categoria 4 (è vicina a passare alla 5) e … Leggi su periodicodaily

