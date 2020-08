Uomini e Donne: Svelati i Primi Tronisti Arcobaleno! (Di giovedì 27 agosto 2020) C’è aria di novità, e di freschezza a Uomini e Donne. Accanto a quelli classici, e che conosciamo già da diversi anni, ci saranno infatti ben due nuovi troni! Vi riveliamo chi sono i Primi due Tronisti arcobaleno di questa nuova edizione. Cosa starà bollendo nella pentola di Maria De Filippi? Scoprilo nelle ultime anticipazioni di Uomini e Donne! Le anticipazioni di Uomini e Donne non sono mai state così frizzanti come in questo momento: a pochi giorni dalle nuove puntate, Donna Pop ha lanciato una vera e propria bomba. Nella prossima stagione, secondo quanto spifferato da una fonte anonima al noto magazine femminile, ci sarà soltanto non solo il ritorno del trono gay, ma anche il primo trono trans della ... Leggi su gossipnews.tv

TNannicini : Fare figli non è una scelta che le donne devono “conciliare” ma che le coppie devono “condividere”. La politica fac… - Maumol : La parità di remunerazione non può essere messa in discussione. Non ci possono essere dei lavori dove una donna vie… - TizianaFerrario : ed ecco la statua sulle 3 sufragette inaugurata a Centra Park.L'unica dedicata a delle donne nel parco dove c'è ne… - pokestacy : RT @airplaneoversea: Poi fa ridere perché “le donne sono più scarse nelle scienze ma più brave nelle materie umanistiche perché hanno una ??… - _SpaceJay___ : RT @fedecaps: @loscolaro @_SpaceJay___ @IAIA313 Ira isterica? Io sono un uomo e le parole di Jay le ho comprese e le accetto perché vedo co… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Gianni Sperti, da Uomini e donne alla fattoria: "Questo è pecorino sardo...". Una drammatica gaffe LiberoQuotidiano.it Festival di Venezia, quest'anno anche un premio speciale per chi ha dato maggiore visibilità alle donne

Si chiama WiCA, un acronimo che sta per Women in Cinema Award: si tratta di un nuovo premio che vuole contribuire alla visibilita' delle donne all'interno dei piu' importanti Festival del Cinema e lo ...

Gelarda (Lega) solidarietà poliziotto preso a sprangate a Palermo. Necessario inasprire pene per chi commette violenza su uomini in divisa

“Da consigliere comunale, da appartenente alle forze dell’ordine, ma anche da cittadino esprimo la massima solidarietà al poliziotto che è stato brutalmente colpito a sprangate dal cittadino bengalese ...

Si chiama WiCA, un acronimo che sta per Women in Cinema Award: si tratta di un nuovo premio che vuole contribuire alla visibilita' delle donne all'interno dei piu' importanti Festival del Cinema e lo ...“Da consigliere comunale, da appartenente alle forze dell’ordine, ma anche da cittadino esprimo la massima solidarietà al poliziotto che è stato brutalmente colpito a sprangate dal cittadino bengalese ...