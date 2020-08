Tutte le aziende in corsa per comprare Tiktok (Di giovedì 27 agosto 2020) (Photo by NARINDER NANU/AFP via Getty Images)Altro scossone in casa Tiktok: si dimette a tre mesi dall’incarico l’amministratore delegato Kevin Mayer, mentre un nuovo nome si aggiunge alla lista dei possibili acquirenti. Sarebbe l’holding tecnologico-finanziaria giapponese Softbank, azionista di minoranza della cinese ByteDance, proprietaria del social network da 800 milioni di utenti attivi al mese. Alla finestra, intanto, c’è sempre il presidente Donald Trump, che ha dato tre mesi di tempo dal 14 agosto per vendere o scorporare le attività di Tiktok negli Stati Uniti. Sullo scacchiere si sono già mosse Microsoft, Twitter, Netflix e Oracle. Mayer ha giustificato la sua decisione proprio con il mutato ambiente politico rispetto ai motivi della sua nomina: “Ho riflettuto molto sui cambiamenti strutturali ... Leggi su wired

Oristano, 27 agosto 2020 - La campanella della scuola suona presto quest’anno per Janette D., 17enne di Uras (OR). Il 14 Agosto la studentessa è partita alla volta di Galten in Danimarca, dove trascor ...

A poco più di tre mesi dal suo insediamento, Kevin Mayer, il CEO di TikTok, si è dimesso. La decisione, presa in seguito alla querelle con l'amministrazione Trump che ritiene l'app uno strumento di sp ...

