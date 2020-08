Supercoppa A1 2020, Olimpia Milano-Cantù 101-71: cronaca e tabellino (Di giovedì 27 agosto 2020) Buona la prima per l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina, che travolge nettamente l’Acqua San Bernardo Cantù 101-71 nella gara inaugurale della Supercoppa di A1 2020, valevole per il gruppo A in cui sono presenti anche Brescia e Varese. Cantù si porta subito in vantaggio con due tiri liberi realizzati da Thomas, ma è Milano prendere maggiori iniziative e ad allungare nel punteggio grazie al trio delle meraviglie formato da Datome, Moretti e Hines. Gli uomini di Ettore Messina chiudono il primo quarto sul 26-18. Nella seconda frazione di gara l‘Olimpia trova un ulteriore importante strappo, mentre Cantù si aggrappa al solo Smith, in grado di tenere in partita i suoi, che comunque rimediano un pesante 54-38 all’intervallo. Dopo ... Leggi su sportface

