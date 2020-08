Scuola, è caos pure per i test sierologici per i docenti. Cts: “Andavano resi obbligatori” (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma, 27 ago – Il 14 settembre si avvicina ma sono ancora molti i nodi da sciogliere sul fronte della riapertura delle scuole. Non solo il problema trasporti per gli studenti da conciliare con le regole sul distanziamento o la polemica sulla mascherina in classe, c’è anche la questione test anti-coronavirus per il personale scolastico, da effettuare prima della ripresa delle lezioni. “Io avei reso obbligatori i test sierologici ai docenti questo in virtù della certezza propria e di chi sta attorno per un senso di responsabilità. E’ una procedura invasiva che deve avere un percorso normativo, ma siete voi i rappresentanti del Parlamento”. Così il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo, in audizione in commissione Istruzione alla Camera in ... Leggi su ilprimatonazionale

