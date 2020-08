Santana: “Tutto sul mio ruolo, voglio lasciare il segno”. E sull’infortunio… (Di giovedì 27 agosto 2020) Parola a Mario Alberto Santana.Il capitano del Palermo è intervenuto in conferenza stampa al termine della seduta di allenamento svolta questa mattina in quel di Petralia Sottana. Di seguito, le sue dichiarazioni."Io sono un esterno, ma alla Pro Patria ho giocato da seconda punta, sarà il mister che mi troverà un posto dove potrò essere più utile per la squadra. La voglia di lasciare il segno c'è sempre, cercherò di arrivare al meglio per dare qualcosa di importante al gruppo e alla città. Mentalmente sono molto tranquillo e carico per poter guadagnare un posto in questa squadra, noi siamo il Palermo ma bisogna avere umiltà e calarsi nella Serie C che sarà davvero impegnativa. Tutti abbiamo gli stessi obiettivi. Fisicamente devo ancora capire come sto, perché sono i primi due ... Leggi su mediagol

