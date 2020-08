Sambenedettese, preso il difensore Scrugli (Di giovedì 27 agosto 2020) SAN BENEDETTO DEL TRONTO - La Sambenedettese annuncia di aver fatto firmare un contratto biennale al difensore Andrea Scrugli . Classe 1992, ha vestito la maglia della Triestina , Trapani , Agrigento ,... Leggi su corrieredellosport

L'Us Avellino comunica di aver raggiunto con la Sambenedettese per il trasferimento a titolo definitivo del difensore difensore Mirko Miceli. Nato a Cosenza il 16 giugno 1991, il roccioso calciatore c ...