Sabrina Beccalli, una telecamera immortala Pasini sull’auto della donna (Di giovedì 27 agosto 2020) Resta ancora da chiarire cosa sia accaduto a Sabrina Beccalli. Sabrina Beccalli sarebbe stata uccisa perché avrebbe detto no alle avance dell’uomo. Pasini avrebbe già ammesso di aver tentato di far saltare in aria l’appartamento, si immagina, col il corpo della donna all’interno. Ma non riuscendoci avrebbe scelto un’altra via. Alessandro Pasini si trova in carcere con l’accusa di aver ucciso Sabrina Beccalli e di averne distrutto il cadavere. Il video delle telecamere di sicurezza La ricostruzione sarà di certo aiutata da un video di una telecamera di sorveglianza di una villa di Crema, diffuso dal programma Ogni Mattina di TV8. ... Leggi su thesocialpost

OgniMattinaTV8 : ULTIME NOTIZIE DAL CASO DI SABRINA #BECCALLI - CREMA Il nostro inviato Fadi El Hnoud con l’’avvocato della famiglia… - cremaonline : #Crema: #SabrinaBeccalli, venerdì 28 agosto alle 20.30 la #fiaccolata silenziosa da #Vergonzana a #SanBernardino C… - qn_giorno : Sabrina Beccalli scomparsa a #Crema, i sommozzatori nelle rogge a caccia del cadavere - infoitinterno : Sabrina Beccalli: nella casa di Pasini trovate tracce di sangue su un paio di ciabatte - infoitinterno : Sabrina Beccalli scomparsa a Crema, i sommozzatori nelle rogge a caccia del cadavere -