Pepe Reina è ufficialmente un calciatore della Lazio (Di giovedì 27 agosto 2020) Pepe Reina è ufficialmente un calciatore della Lazio. Lo annuncia il club biancoceleste sul suo sito ufficiale. «La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore José Manuel Reina Páez». Anche il Milan annuncia l’addio al suo portiere: «AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Josè Manuel Reina Pàez alla SS Lazio. Il Club rossonero augura al calciatore le migliori soddisfazioni per le prossime stagioni sportive». Il contratto di Reina con i rossoneri sarebbe scaduto ... Leggi su ilnapolista

