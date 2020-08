Migranti: ordinanza di Musumeci sospesa dal Tar (Di giovedì 27 agosto 2020) Emergenza Migranti, il Tar di Palermo sospende l’ordinanza del governatore siciliano Musumeci: accolto il ricorso del governo Il Tar di Palermo ha accolto l’istanza della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell’Interno e ha sospeso l’ordinanza del presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci sulla chiusura degli hotspot per i Migranti nell’Isola. In pratica, spiega la Dire (www.dire.it),… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

matteosalvinimi : Al fianco di Musumeci e di tutti i sindaci e governatori che chiedono al governo di fermare l’invasione in corso! U… - fattoquotidiano : Il governo ha impugnato l’ordinanza di Musumeci sui migranti - TgLa7 : Il governo ha impugnato l'#ordinanza del presidente della #Sicilia #Musumeci che prevede la chiusura degli #hotspot… - bartvalletta : RT @Agenzia_Ansa: #Migranti, il Tar sospende l'ordinanza #Musumeci che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza pres… - MondoGaio : Il tar non solo respinge l’ordinanza di #Musumeci, ma afferma che non c’è un’emergenza sanitaria legata ai migranti… -