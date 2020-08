"Lukashenko lasci ora, rinunci al potere e lo lasceremo partire" (Di giovedì 27 agosto 2020) Sorride quando la chiamano la “Giovanna d’Arco” bielorussa. Svetlana Tikhanovskaya non vede da tre mesi il marito, Serghei Tikhanovsky, arrestato dal regime di Alexander Lukashenko e in una cella di una prigione di Minsk. “Noi bielorussi non cerchiamo vendetta, pur conoscendo i crimini commessi, che saranno giudicati da un tribunale. Il nostro è un popolo generoso, pertanto se Lukashenko si ferma e rinuncia al potere adesso, sono sicura che i bielorussi lo lasceranno partire” dice Tikhanovskaya in un’intervista al Corriere della Sera. La Bielorussia, spiega, non è l’Ucraina. “Primo, perché il nostro è un popolo pacifico. Non vogliamo nessun tipo di conflitto nel territorio della Bielorussia. Per questo chiediamo al ... Leggi su huffingtonpost

Barbara68545184 : RT @HuffPostItalia: 'Lukashenko lasci ora, rinunci al potere e lo lasceremo partire' - _abendlied : RT @HuffPostItalia: 'Lukashenko lasci ora, rinunci al potere e lo lasceremo partire' - HuffPostItalia : 'Lukashenko lasci ora, rinunci al potere e lo lasceremo partire' - Fibrinsk : @bordoni_saker Dicono che sia appena atterrato un elicottero. Che stiano preparando la fuga di Lukashenko in caso… - crema_in_azione : RT @PastorellaGiu: Su ciò che in questi giorni accade in #Bielorussia il nobel per la letteratura Svjatlana #Aleksievic ha detto “Lukashenk… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukashenko lasci L'ultimatum di Tikhanovsakaya. "Lukashenko lasci ora e può partire" AGI - Agenzia Italia "Lukashenko lasci ora, rinunci al potere e lo lasceremo partire"

Sorride quando la chiamano la “Giovanna d’Arco” bielorussa. Svetlana Tikhanovskaya non vede da tre mesi il marito, Serghei Tikhanovsky, arrestato dal regime di Alexander Lukashenko e in una cella di u ...

Svetlana Tikhanovskaya: «A Lukashenko dico: niente vendette. Se ti fermi ora, ti lasciamo partire»

Prima che ai bielorussi la paura entrasse dagli occhi, vedendo i colpi della polizia, a Svetlana Tikhanovskaya la paura era entrata da un orecchio. Il telefono ha squillato nello strano silenzio della ...

Sorride quando la chiamano la “Giovanna d’Arco” bielorussa. Svetlana Tikhanovskaya non vede da tre mesi il marito, Serghei Tikhanovsky, arrestato dal regime di Alexander Lukashenko e in una cella di u ...Prima che ai bielorussi la paura entrasse dagli occhi, vedendo i colpi della polizia, a Svetlana Tikhanovskaya la paura era entrata da un orecchio. Il telefono ha squillato nello strano silenzio della ...