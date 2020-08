Lo sport americano si ferma per Jacob Blake: rinviate partite di MLS e MLB (Di giovedì 27 agosto 2020) L’ennesimo episodio di violenza sugli afroamericani negli Stati Uniti, gli spari a Jacob Blake, ha scosso profondamente la coscienza degli atleti, che hanno deciso di dare un segnale forte. La decisione dei Milwaukee Bucks di non scendere in campo contro gli Orlando Magic in NBA ha avuto un effetto domino incredibile: prima si sono fermate le altre quattro squadre NBA che sarebbero dovute scendere in campo nella notte (Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers), poi altre due leghe hanno fatto lo stesso. Infatti sia la MLS (calcio) che la MLB (baseball) hanno comunicato ufficialmente il rinvio delle partite previste nella notte tra ieri e oggi, appoggiando la protesta dei calciatori. Statement from Major League Baseball: pic.twitter.com/jyDdZJ7fN7 — MLB (@MLB) ... Leggi su ilnapolista

