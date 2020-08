La Vanguardia: una causa tra il Barcellona e Messi sarebbe come lanciare una monetina (Di giovedì 27 agosto 2020) La FIFA appoggia la mossa, ben studiata da Messi, di rompere unilateralmente il suo contratto. Scrive così La Vanguardia oggi a proposito della decisione della Pulce di lasciare il Barcellona. Secondo l’avvocato Juan de Dios Crespo infatti la FIFA concederà il trasferimento provvisorio a Messi perché nella legislazione europea del diritto del lavoro il lavoratore è sempre tutelato. L’esperto di diritto sportivo precisa ovviamente che è possibile che dopo il trasferimento il Barcellona decida di fare causa al giocatore e che il club che lo assumerà si trovi a dover versare cifre vertiginose al Barcellona. Ovvio che i tempi potrebbero essere lunghi, come accaduto per Neymar Una disputa tra il ... Leggi su ilnapolista

napolista : La Vanguardia: una causa tra il #Barcellona e #Messi sarebbe come lanciare una monetina Tutto si giocherebbe sul c… - MauricioSnavah : Una feria diferente - Ulibro 2020 #Ulibro2020 #UlibroSinFronteras -

Ultime Notizie dalla rete : Vanguardia una La Vanguardia - Barcellona, verso la rescissione di Arthur: poi sarà libero di andare alla Juve TUTTO mercato WEB Non aspetta il risultato del tampone e riparte per il pellegrinaggio: otto positivi al Covid

Un mini-focolaio di coronavirus è scoppiato in Galizia, una delle comunità autonome della Spagna, dopo che una pellegrina, senza aspettare l’esito del tampone, ha percorso una tappa del famoso Cammino ...

Conte, ‘Maggioranza parlamentare è solida’

Conte a La Vanguardia, “La maggioranza parlamentare è solida”. E sul Mes conferma: “La posizione del governo non cambia”. Intervenuto ai microfoni de La Vanguardia, il premier Conte ha fatto il punto ...

Un mini-focolaio di coronavirus è scoppiato in Galizia, una delle comunità autonome della Spagna, dopo che una pellegrina, senza aspettare l’esito del tampone, ha percorso una tappa del famoso Cammino ...Conte a La Vanguardia, “La maggioranza parlamentare è solida”. E sul Mes conferma: “La posizione del governo non cambia”. Intervenuto ai microfoni de La Vanguardia, il premier Conte ha fatto il punto ...