La libertà è inventare abiti colorati (Di venerdì 28 agosto 2020) Lo scorso anno, durante il Festival di Cannes dove era stato presentato al Certain Regard, parlando del suo film di esordio Mounia Meddour diceva che la scommessa era stata quella di tornare su un decennio, gli anni Novanta della guerra civile in Algeria, da un punto di vista femminile: «Questo passaggio della storia algerina è stato raccontato molto poco: qualche serie lo ha affrontato, ma pochissimi film ne parlano, è ancora più raro che siano raccontati dal punto di vista … Continua L'articolo La libertà è inventare abiti colorati proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Alberto63Al : RT @Alberto63Al: si prende delle libertà, spezza la costrizione del classico ( noioso? ), arpeggia per inventare l'arabesco, il duetto, il… - Andrea65590241 : RT @Alberto63Al: si prende delle libertà, spezza la costrizione del classico ( noioso? ), arpeggia per inventare l'arabesco, il duetto, il… - rapalje1625 : RT @Alberto63Al: si prende delle libertà, spezza la costrizione del classico ( noioso? ), arpeggia per inventare l'arabesco, il duetto, il… - Alberto63Al : si prende delle libertà, spezza la costrizione del classico ( noioso? ), arpeggia per inventare l'arabesco, il due… - Capitan78840348 : @Vera_Graziani La liberta' di inventare storie fantasiose... -

Ultime Notizie dalla rete : libertà inventare "In nome della sicurezza, ci tolgono la libertà. Ribelliamoci" Pangea.news