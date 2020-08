La Germania avvia la sperimentazione sul reddito di base universale dando ad alcuni cittadini € 1200 al mese per 3 anni (Di giovedì 27 agosto 2020) La Germania sta avviando una sperimentazione universale sul reddito di base in cui i volontari riceveranno un pagamento di € 1200 ogni singolo mese come parte di uno studio che confronterà le esperienze di 120 volontari che lo ricevono con 1.380 persone che non lo faranno. Un totale di 140.000 persone si sono riunite per aiutare a finanziare lo studio dopo che l’idea di un reddito di base universale continua a guadagnare popolarità. La Germania non è l’unico paese che ha avviato tali iniziative, anche la Finlandia ha fatto qualcosa di simile alcuni anni fa, e i fautori ... Leggi su databaseitalia

