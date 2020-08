INCENDIO SUI BINARI. TRAFFICO SOSPESO LE FIAMME DIRIGONO VERSO UN CONTEINER CARICO DI GPL (Di giovedì 27 agosto 2020) TRAFFICO ferroviario interrotto sulla linea delle Ferrovie dello Stato Tirrenica all'altezza di Livorno a causa di un INCENDIO che ha riguardato parte della vegetazione nei pressi dei BINARI ad Antignano, quartiere a sud del capoluogo di provincia toscano. Circolazione sospesa in direzione Roma. INCENDIO vicino ai BINARI e a bombole di gpl, sul posto i pompieri L'interruzione della circolazione è stata applicata in via precauzionale e per permettere ai vigili del fuoco, tempestivamente intervenuti, di domare le FIAMME e mettere in sicurezza la zona in tutta tranquillità. Secondo quanto trapelato, le FIAMME hanno avvolto una roulotte e un container che al suo interno ha alcune bombole di gas gpl. Per questo motivo servirà utilizzare la ... Leggi su howtodofor

Yogaolic : RT @fanpage: Incendio sui binari e traffico sospeso in direzione #Roma - aranciaverde : RT @fanpage: Incendio sui binari e traffico sospeso in direzione #Roma - fanpage : Incendio sui binari e traffico sospeso in direzione #Roma - forestale82 : RT @FERFA_forestale: L'incendio delle pinete de L'Aquila si è spento grazie al nubifragio che c'è stato il 4 agosto scorso eppure abbiamo s… - UgoSais : @Antonio80155302 Magari fosse così semplice. Non so in California ma da noi ci sono grossi interessi sui cantieri… -