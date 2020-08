In Costa Smeralda dopo il Billionaire e il Sottovento chiude anche il Phi Beach (Di giovedì 27 agosto 2020) , Visited 441 times, 441 visits today, Notizie Simili: In Costa Smeralda riapre anche il Nikki Beach: tra… Il sindaco di Arzachena risponde alle critiche: "Gli… Picchiata a morte a Baja ... Leggi su galluraoggi

nicola_pinna : Che è successo davvero in Costa Smeralda? Perché il paradiso sardo si è trasformato in focolaio? Lo spiega una dipe… - marcotravaglio : DOTTORE, HO LA FILOSSERA 1) Qual è la cosa più probabile che ti può capitare se balli stretto stretto senza mascher… - rtl1025 : ?? Chiusura anticipata anche per un altro frequentatissimo locale della Costa Smeralda: dopo il #Billionaire e il… - sailyvela : Porto Cervo, cancellati Maxi e Swan! IL COMUNICATO DELLO YACHT CLUB COSTA SMERALDA: - F52 : @ilBarby @lucabattanta In Sardegna va molta gente che non è mai stata in Costa Smeralda e non ci andrà mai. Hanno b… -