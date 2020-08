Il numero speciale di Vogue con 100 copertine (Di giovedì 27 agosto 2020) Il numero di settembre di Vogue Italia è un progetto eccezionale, senza precedenti, che vede il coinvolgimento di 100 personaggi per 100 copertine: modelle famose, attrici, attiviste per i diritti sociali, Instagram star, artiste, scrittrici e persone comuni con la loro storia unica da raccontare. L’attrice della serie tv Pose Indya MooreVogue Italia esce in edicola il 28 agosto, ancora una volta con un numero da collezione, in cui le copertine numerate diventano un’opera d’arte e un manifesto della moda per tutti, all’insegna della diversità, della bellezza e della speranza. “Lo scorso aprile, quando abbiamo scelto di lasciare bianca la nostra copertina, eravamo convinti che il silenzio fosse un giusto messaggio di rispetto e ... Leggi su wired

alb_euro : @giuliaselvaggi2 #IoVotoSI perche` tra tutti i Paesi europei, siamo quello col maggior numero di sta gentaglia.… - viasatfleet : RT @viasatonline: #VegaDay: i 30 anni de #IlMondodeiTrasporti, pubblicazione autorevole nel settore trasporti e logistica in Italia. Sul nu… - viasatonline : #VegaDay: i 30 anni de #IlMondodeiTrasporti, pubblicazione autorevole nel settore trasporti e logistica in Italia.… - b_baolo : Francia: 5.500 contagi in un giorno. Oltre 1500 in Germania: chiuse scuole e stadi - aresilor : RT @ScameMobility: Questo il nostro contributo allo Speciale Mobilità sul numero di Settembre di Elettro+Watt, del gruppo Tecniche Nuove Sp… -

Ultime Notizie dalla rete : numero speciale Il numero speciale di Vogue con 100 copertine Wired.it A Gaiano la “Sagra della nocciola e del cinghiale”

SALERNO – Tre giorni, quattro appuntamenti, virtuali e non, per celebrare un’edizione speciale della storica “Sagra della nocciola e del cinghiale” di Gaiano. Tra i Monti Picentini, la rigogliosa fraz ...

Uomini e Donne, Jonas Berami e Rama Lila si rivedono: “Troppo speciale”

Jonas Berami e Rama Lila Giustini si rivedono dopo tantissimo tempo! Hanno formato una delle coppie più amate e seguite di Uomini e Donne. Era il 2015 quando l’interprete di Juan Castaneda de Il Segre ...

SALERNO – Tre giorni, quattro appuntamenti, virtuali e non, per celebrare un’edizione speciale della storica “Sagra della nocciola e del cinghiale” di Gaiano. Tra i Monti Picentini, la rigogliosa fraz ...Jonas Berami e Rama Lila Giustini si rivedono dopo tantissimo tempo! Hanno formato una delle coppie più amate e seguite di Uomini e Donne. Era il 2015 quando l’interprete di Juan Castaneda de Il Segre ...